Россия выразила обеспокоенность конфликтом Индии и Пакистана

Москва обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после теракта у города Пахалгам.

Россия призывает стороны конфликта к сдержанности и недопущению ухудшения обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Все разногласия должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами.

"Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений", - подчеркнула Захарова.

Обострение на границе Индии и Пакистана началось в конце прошлого месяца. 22 апреля группа боевиков открыла огонь в туристическом районе города Пахалгам (Индия). По последним данным, погибли 26 человек.