Собянин рассказал о профилактике Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата

На Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла предпраздничная профилактика Вечного огня. Кстати, это особый ритуал, в котором участвуют лучшие сотрудники газового хозяйства.

Суть в том, что на время работ с помощью специального факела Вечный огонь переносят на временную горелку — уменьшенную копию основной. Таким образом пламя остается негасимым, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что священное пламя зажгли 8 мая 1967 года. С этого дня его обслуживают сотрудники "Мосгаза". Они ежедневно проверяют горелку и раз в месяц проводят техническое обслуживание.

К слову, в Москве ежегодно прокладывают и реконструируют свыше ста километров газопроводов. Всего в столичной системе более девяти тысяч труб. Газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В настоящее время активные работы идут в ТиНАО. Там построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов еще один - "Никольский".

Чтобы обеспечить независимость от импорта, в "Мосгазе" наладили производство собственного оборудования. Также сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области.