Мобильные операторы и банки предупредили россиян о перебоях со связью 7-9 мая

Операторы мобильной связи и некоторые кредитно-финансовые организации рассылают клиентам в России предупреждения о том, что в период с 7 по 9 мая вероятны проблемы со связью.

Как отмечает ТАСС, "Сбер" предупредил клиентов о сложностях с доступом в приложения банка из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области.

Подмосковный перевозчик "Мострансавто" предупредил о возможных проблемах с отображением транспорта на онлайн-картах из-за предполагаемых перебоев в работе интернета. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Пользователям сервиса "Яндекс Карты" рекомендуется скачать оффлайн-карты из-за возможных сбоев в работе сотовой связи и GPS, рассказали в пресс-службе сервиса.

В апреле сообщалось, что крупный сбой произошел в Telegram. Это случилось после того, как создатель мессенджера Павел Дуров сделал пару критических замечаний в адрес властей Франции, где его задержали. Бизнесмен заверил, что Telegram всегда соблюдал законодательства, а в действительности правила игнорировала как раз французская полиция.