На Украине действуют до 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян.

В схемах используется информационная инфраструктура стран ЕС, а все доходы идут на финансирование украинской армии и бандформирований, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кроме того, мошенники привлекают к своей преступной деятельности пособников из России. Их вербовка ведется на "специализированных русскоязычных интернет-ресурсах". Оплата осуществляется посуточно в криптовалюте.

Завербованным россиянам выдают инструкции по покупке российских сим-карт в больших объемах, а также по подключению сим-боксов на съемных квартирах на верхних этажах домов, где расположены компании предлагающие посредством автоматизированных телефонных станций различные услуги населению.

В прошлом году ущерб от действий украинских кол-центров составил более 170 миллиардов рублей.

Накануне ФСБ задержала десять россиян, обеспечивавших работу SIM-боксов для мошенников. SIM-боксы используются для массового обзвона россиян. С их помощью мошенники устраивают рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма с целью дестабилизации обстановки в России.