В Госдуме решили запросить Минюст об итогах проверки Урганта

Депутат Государственной думы Николай Новичков намерен запросить Министерство юстиции России о результатах проверки деятельности телеведущего и шоумена Ивана Урганта на наличие признаков иностранного влияния.

Как отметил парламентарий в комментарии РИА Новости, после его просьбы в адрес ведомства провести такую проверку "прошел всего месяц — для полноценной проверки времени маловато".

Новиков пообещал выждать "еще какое-то время", а по его истечении снова обратиться в Минюст, поскольку "важно услышать результат, увидеть результат, мне важно, чем это закончится".

Комментируя мотивы своих действий, депутат заявил, что каждому нужно определиться, с кем он: со своим народом или против него. Новиков признал, что его недовольство вызывает то, что Ургант до сих пор не выразил открыто и публично поддержку специальной военной операции, хотя "на протяжении трех с лишним лет умалчивать и ждать, что все закончится, — это странно".

Ранее на новость о проверке Урганта Минюстом отреагировал журналист и телеведущий Владимир Познер, с которым шоумен реализовывал совместный трэвел-проект. Познер отметил, что из-за "подобного рода вещей" ему "как-то неловко даже".

Между тем общественники просят снять иноагентский статус с рэпера Алишера Моргенштерна*. Движение "Зов народа" считает, что музыкант реабилитировался: свел с лица татуировку, лечится от зависимостей, занимается благотворительностью и признает ошибкой отъезд из России.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр