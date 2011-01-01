Елена Степаненко получила шикарное наследство и оказалась под ударом

Несколько лет назад Елена Степаненко получила в качестве наследства две квартиры в Сочи и коллекцию антиквариата. Такое имущество передала юмористке ее подруга, дизайнер Наталья Магола. Она умерла после продолжительной болезни. Елена Степаненко до последнего поддерживала приятельницу, оказывая ей всяческую помощь.

Однако вместе с шикарным наследством артистка оказалась обладательницей и долгов подруги. Так, Starhit сообщает, что в Хамовнический суд Москвы поступил иск от некоего Назарова Павла Ивановича. Кредитор пытается в судебном порядке взыскать долги, в том числе, и со Степаненко. Также Назаров пояснил в иске, что у него нет возможности обратиться к наследникам напрямую, так как он не располагает необходимыми для этого данными.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко якобы завершила карьеру. 72-летняя юмористка последний раз радовала телезрителей в конце прошлого года. В 2025 году Елена Григорьевна пропустила все выступления — ее не было в "Измайловском парке" и праздничном концерте в честь 8 марта. В одном из шоу юмористку и вовсе заменил бывший муж, Евгений Петросян.