Москвичей предупредили о более частых торнадо и сильном ветре

Изменения климата приведут к тому, что в Москве летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом рассказал в среду, 7 мая, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

Специалист отметил в интервью АГН "Москва", что смерчей и торнадо действительно становится больше в России — это подтверждают исследования Института физики атмосферы РАН.

Торнадо и прежде фиксировались в Московской области, напомнил эксперт. Он предположил, что впредь, скорее всего, для Москвы и Подмосковья это не будет характерным явлением. Однако сильных ветров однозначно станет больше, поэтому "нам нужно к этому адаптироваться".

Ранее Алексей Кокорин заявил, что столицу России при наихудшем сценарии потепления климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эсперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века. Он счел, что "вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-му".

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что тепло из земной атмосферы начало уходить в Тихий океан. Однако метеоролог уточнил, что если это явление не будет продолжительным, "то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения".