Находящиеся в Индии россияне не собираются прекращать отдых

Российские туристы не отказываются от поездок в Индию на фоне обострения индо-пакистанского конфликта.

Туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдых. Как отметили в АТОР, российские путешественники чаще всего бронируют в Индию индивидуальные туры или летят самостоятельно.

Рейсы, следовавшие через Пакистан, теперь летят через Китай. Этот облет увеличивает время пути на 1-2 часа, передает ТАСС.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что рейсы, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны.

Обострение на границе Индии и Пакистана началось в конце прошлого месяца. 22 апреля группа боевиков открыла огонь в туристическом районе города Пахалгам (Индия). По последним данным, погибли 26 человек.