Певица Зара показала сыновей: дух захватывает от красоты

Певица Зара предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако сыновей Даниила и Максима артистка не скрывает. Она явно не из тех представителей мирового шоу-бизнеса, кто прячет лица наследников вплоть до их совершеннолетия. А сегодня, 7 мая, популярная исполнительница и вовсе опубликовала несколько фотографий своих сыновей, от младшего к подростковому возрасту. Зара это сделала в честь дня рождения старшего ребенка.

Дане исполнилось 15 лет. По такому случаю певица выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" трогательный пост.

"Я так молилась, чтобы Бог послал мне тебя. С твоим рождением моя жизнь обрела смысл. Такой ты у меня классный.. добрый, ответственный, умный парень. Сынок, пусть жизнь твоя будет долгой и счастливой, а трудности, которые встретятся на твоем пути, сделают тебя сильным и мудрым! Я верю в тебя и всегда поддержу. Люблю тебя, родной", - обратилась к имениннику Зара.

Среди опубликованных кадров фанаты обратили особое внимание на последнее, самое свежее, фото Даниила и его младшего брата Максима. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах ребятам. Комментаторы заявили, что оба сына Зары очень красивые, но при этом мужественные.

Напомним, что певица Зара родила детей от супруга, чиновника Сергея Иванова. Однако в 2016 году пара оформила развод.