В России с 2014 года было возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских командиров и подчиненных им боевиков. Об этом рассказали в Следственном комитете в ходе совещания под руководством председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Как уточняет пресс-служба Следкома в своем Telegram-канале, от действий киевского режима и украинских националистов с 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей России, из них 6934 погибли.

Фигурантами уголовных дел в России о военных преступлениях Вооруженных сил Украины становятся не только украинцы, но и иностранные граждане. Только лишь за последние два месяца российскими судами были рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Ранее руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома Сергей Сухоставец рассказал, что с августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области от действий украинских боевиков, 372 человека получили ранения, в их числе — 17 несовершеннолетних.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отмечал, что непосредственно от своих командиров боевики ВСУ получали приказы убивать в Курской области всех, кто встретится, не щадя никого из мирных жителей.