Орбакайте приехала к Пугачевой после новости о ее плохом состоянии

В середине апреля Алла Пугачева отметила день рождения. По такому поводу именинница и ее окружение поделились в социальных сетях фотографиями и видео с торжества. Однако многие интернет-пользователи, увидев эти публикации, встревожились. По их мнению, несмотря на обилие фильтров и ретуши, состояние Примадонны оставляет желать лучшего. Некоторые комментаторы и вовсе написали, что артистка в плохом состоянии. Дескать, многочисленные пластические операции настолько изменили внешность Аллы, что ее стало невозможно узнать. Некоторые фанаты считают, что от прежней Пугачевой не осталось и следа.

Меж тем сама Примадонна старается не унывать и всячески демонстрирует счастье и довольство. Отметим, что после отъезда из России вместе с молодым супругом и их двумя детьми артистка поселилась вначале в Израиле, а потом обосновалась на Кипре, где у нее есть элитная недвижимость.

А теперь стало известно, что к Алле Пугачевой приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Об этом сообщила сама артистка на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она уточнила, что завтра, 8 мая, у нее концерт в Лимассоле. Теперь в Сети многие фанаты предполагают, что мать и дочь обязательно встретятся.

Ранее служба государственной безопасности Латвии запретила Кристине Орбакайте въезд в страну. В ведомстве сообщили, что выступление артистки в стране не соответствуют интересам национальной безопасности, так как может способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Летом у Кристины Орбакайте были запланированы концерты в этой стране. Артистку включили в список нежелательных лиц, поскольку та "выступала в Крыму и участвовала в различных мероприятиях, организованных в рамках российской пропаганды".