Маркетплейсы рекомендовали делать снимки QR-кодов во время сбоев

Жители Москвы и Подмосковья жалуются на сбой связи и отсутствие интернета.

Многие не могут зайти в свои банковские приложения. Система быстрых платежей предупредила, что с 7 по 9 мая могут возникать сложности с переводами денег и оплатой. Владельцев карты "Тройка" просят заранее пополнить кошелек.

Кроме того, россияне не могут заказать еду и такси. Поездки на последних выросли из-за нехватки свободных машин, сообщает РИА Новости. В магазинах не работают терминалы оплаты, продавцы принимают только наличку.

В свою очередь маркетплейсы рекомендуют делать снимки QR-кодов заранее перед походом на пункт выдачи. При необходимости срок хранения можно продлить в приложении или на сайте, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе "Яндекс Маркета".

Пользователям сервиса "Яндекс Карты" рекомендуется скачать оффлайн-карты из-за возможных сбоев в работе сотовой связи и GPS. Для общения россиянам рекомендуют использовать wi-fi.