Володин обвинил банки в изменении условий без согласия клиентов

Банки в России не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия — это четко прописано федеральным законом. Однако организации нарушают требования законодательства. Об этом рассказал в среду, 7 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, парламентариям нередко поступают обращения граждан о том, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без согласия клиентов.

В качестве примеров таких изменений Володин назвал введение отсутствовавшей прежде комиссии за снятие денег или повышение ее размера, увеличение тарифов на обслуживание клиентов, подъем ставок по кредитным продуктам.

Володин пообещал, что в рамках борьбы с такими нарушениями парламентарии изучат правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений — такое поручение уже дано думскому комитету по финансовому рынку.

Спикер Госдумы также призвал сообщать о нарушениях, допускаемых банками, заверив, что "будем реагировать".

Ранее российский Центробанк обнародовал список кредитно-финансовых организаций, на которые чаще всего жалуются жители России при кредитовании. Регулятор подчеркивал, что при составлении этого антирейтинга учитывались лишь обоснованные жалобы клиентов банков.

Также сообщалось, что некоторые российские банки ужесточили отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами только в беспроцентный период. Заработать на таких клиентах не получается.