Сергей Собянин: В Москве участники СВО и их семьи получили более 258 тысяч услуг

Участники СВО и их родные уже получили свыше 258 тысяч различных услуг в Москве. Одни из самых востребованных — профессиональное обучение, повышение квалификации, трудоустройство и юридическое сопровождение.

"Для координации всех существующих видов и мер помощи в городе работает Единый центр поддержки, где оказывают полное индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей как в период прохождения службы, так и после ее окончания", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Кстати, растет число добровольцев, решивших отправиться в зону СВО. Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят сотни человек.

В Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве могут обратиться жители любых регионов, а также иностранцы, причем работает он без выходных.

Список мер поддержки для участников специальной военной операции со стороны государства постоянно растет. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта сейчас получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина добровольцам положена сумма в миллион 900 тысяч рублей.