В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский столичного авиаузла, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Тамбова отменены вводившиеся ранее ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом в среду, 7 мая, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В аэропорту Ярославля ограничения сначала сняли, но по прошествии получаса вновь объявили об их введении. Как подчеркнули в Росавиации, ограничения устанавливают для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает РИА Новости.

Между тем "Аэрофлот", по данным онлайн-табло, отменил 7 мая 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса — в направлении столицы. Отмены коснулись также рейсов его дочерней компании "Россия", которые выполняются под кодом SU из "Внуково", и лоукостера "Победа".

Авиакомпания S7 отменила часть рейсов в московском аэропорту Домодедово, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы. Об отменах сообщают также "Уральские авиалинии". Перевозчики просят клиентов сверяться с онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России распорядилось усилить защиту воздушных гаваней от атак беспилотных летательных аппаратов. Это касается аэродромов первой и второй категорий — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом.