В Херсонской области предотвратили теракт на митинге памяти

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на митинге памяти в Каховке (Херсонская область).

Задержаны трое уроженцев Украины. Они организовали подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Памятник установлен в честь воинов освободителей Советской армии.

У преступников изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, три ручные гранаты и другое, сообщили в ФСБ.

Также задержанные планировали совершить убийство одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.