Николай Басков сообщил, что его не выпускают из самолета

Николай Басков застрял в Пулково. "Натуральный блондин" уже семь часов сидит в самолете, который прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург, но пассажиров пока не выпускают. Об этом рассказал сам исполнитель на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолеты", - уточнил певец.

В комментариях многочисленные подписчики как могут утешают и поддерживают Николая Баскова. Не осталась в стороне и его коллега, певица Этери Бериашвили. Она сообщила, что оказалась в аналогичной ситуации. "Боооже! И вас тоже в Питере посадили! Мы пять часов ждали, Коля. Терпения и сил!" - написала артистка в комментариях.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" допустила отмену и объединение рейсов из-за ограничений, действующих в работе аэропорта "Шереметьево". Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, а другие – задержаны. Причина массовых задержек и отмен рейсов - ночная атака дронов ВСУ на Москву.