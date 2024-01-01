Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы. Об этом рассказали в организации во вторник, 6 мая.

Как отметили в пресс-службе WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, но антидопинговый регулятор получил лишь 53 237 долларов.

Взнос России за 2024 год, по подсчетам WADA, составляет 1 335 860 долларов – указанная сумма на счета организации не поступала.

Как подчеркнул руководитель пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд, ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года, сообщает РИА Новости.

Еще в 2024 году Служба внешней разведки предупреждала, что американские власти планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. Для этого готовятся публикации о якобы выявлении допинга, а курируют проект информатор WADA Григорий Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский.

Президент России Владимир Путин, комментируя подобные попытки недружественных государств, подчеркивал: необходимо очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, извращенных правил и унизительной дискриминации по признаку гражданства или национальности атлетов.