Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен напрямую встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, а лучшей возможностью для этого являются торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Такое мнение высказывают германские журналисты.

Как пишет Berliner Zeitung, новоизбранный руководитель федерального правительства Германии должен проявить мужество и отправиться на 9 мая в Россию. Издание отмечает, что "великие немецкие канцлеры никогда не были трусами", напоминая, что "Конрад Аденауэр был одним из первых, кто отправился в Советский Союз, Вилли Брандт преклонил колено в Варшаве, а Гельмут Коль призвал Горбачева к объединению".

При этом газета с сожалением констатирует, что за последние три года, пока Россия ведет спецоперацию на Украине, лидеры ФРГ не производят "положительного впечатления". На этом фоне Мерц мог бы сделать сильный политический ход поездкой в Россию.

Berliner Zeitung подчеркивает, что это еще и дало бы новому канцлеру ФРГ возможность проявить уважение к памяти жертв войны, попытаться возобновить диалог с Россией и тем самым проложить путь к миру на Украине.

Власти Германии в рамках антироссийской политики стремятся дистанцироваться от России даже в вопросах общей истории. Власти немецкой федеральной земли Бранденбург пригрозили выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если российский дипломат на нее придет.

Несмотря на нынешнюю политическую конъюнктуру, Россия делает все возможное для сохранения исторической памяти. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что все народы Советского Союза, не жалея себя, внесли огромный вклад в Победу, при этом "Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад".