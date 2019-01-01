Сын певицы Кати Семеновой променял телевидение на склад

Иван Батурин - единственный сын певицы Екатерины Семеновой. Певица родила его в первом браке. Примечательно, что идти по стопам знаменитой матери Иван никогда не хотел. Вначале он решил поступать на философский факультет РГГУ, чтобы изучать историю мировых религий. В итоге попал в этот престижный вуз на бюджетное отделение сам, без блата и денег. Но Иван отучился лишь год и ушел.

Затем наследник Семеновой какое-то время поработал на телевидении, затем отучился на звукорежиссера в институте кино и телевидения. После учебы Батурин даже успел поработать в фильме Говорухина "Артистка". Но в итоге бросил профессию. В настоящее время 39-летний сын Кати Семеновой работает на складе. Мать помогает ему с деньгами, сообщает "Мир новостей".

"Сейчас устроился кладовщиком на складе магазина спортивных товаров. Словом, ищет себя. Живет, правда, отдельно от меня - мы снимаем квартиру. Ну и деньги я ему даю - там маленькая зарплата", - поведала артистка.

Напомним, Екатерина Семенова, которую многие называют просто Катей Семеновой, стала широко известна в 80-е годы благодаря хитам "Подруги замужем давно", "На минутку", "Любовь прекрасна и грустна" и так далее. В 2019 году она получила Приз зрительских симпатий на телепроекте "Три аккорда".