МХТ в преддверии 80-летия Победы показывает "20 дней без войны"

Афиши, макеты, эскизы декораций, фотографии. Восемь бесценных альбомов! Помощник режиссера Московского художественного театра Василий Глебов описал в них события первых трех лет войны. 22 июня актеры МХАТа были на гастролях в Минске. Бомбежкам город подвергся сразу же. Одна из бомб попала в театр. Были полностью уничтожены декорации к спектаклям "На дне", "Дни Турбиных", "Школа злословия". Оставаться в Минске не имело смысла. Но из Москвы пришла телеграмма - продолжайте гастроли. И тогда руководивший труппой Иван Москвин сам принял решение - возвращаться. Вот только делать это пришлось пешком.

"Он довел артистов лесами, дорогами. Ему самому предоставляли машину, он отказался. И он довел их до Вязьмы, где уже смогли перебраться в Москву", - рассказывает Марфа Бубнова, куратор выставки.

Но в Москве тоже было опасно. И в октябре 1941-го художественный театр эвакуировали.

"МХАТ был разделен. Когда враг подобрался к Москве, то часть труппы эвакуировали в Саратов, а старейшин эвакуировали в Нальчик, а когда враг перебрался на Кавказ, все переехали в Тбилиси", - говорит Павел Ващилин, директор музея МХАТ.

В Тбилиси оказались Немирович-Данченко, Качалов, Книппер-Чехова. От эвакуации наотрез отказался Николай Телешов - первый директор музея МХАТ.

В Саратове мхатовцы продолжали репетировать и играть спектакли. На сцене местного театра юного зрителя. Жили в гостинице "Европа". По шесть-семь человек в двухместных номерах. Но летом 1942-го бомбить стали и Саратов. Труппа художественного переехала в Свердловск. В Москву вернулись в 1943-м. И до самой Победы ездили на фронт и по госпиталям с концертами, отправляли бойцам продуктовые наборы. Проводили творческие вечера, средства от которых шли в фонд обороны страны. Выпустили несколько премьер - и "Последние дни" Булгакова, и "Русские люди" Константина Симонова.

Премьера по произведению Симонова - снова на мхатовской сцене. На этот раз - "Двадцать дней без войны". Режиссер Марина Брусникина говорит - на предложение худрука МХТ Константина Хабенского поставить эту повесть согласилась сразу. А потом испугалась - сложно что-то сделать, когда уже существует такой гениальный фильм.

Важно было перевести киносценарий на язык театра, создать свой, другой мир. И не потерять главное - симоновскую историю о войне, которая приносит разрушения и боль, где бы ты ни находился - на передовой или в глубоком тылу.