Оскароносный режиссер Оливер Стоун оценил возможности кинозавода "Москино"

Возможности кинозавода "Москино" оценил известный американский режиссер Оливер Стоун.

Экскурсию для американского гостя устроил глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Стоун профессионально изучал студию виртуального продакшна с самым огромным светодиодным экраном внутри, которая позволяет прямо во время съемок создавать сложнейшие визуальные эффекты. Такие конструкции уникальны не только для России - в мире их единицы.

"Мы создали цифровую платформу, которая обеспечивает все процессы, в том числе с финансовой поддержкой города", - отметил Фурсин.