Землю накроет очередная магнитная буря. Как правильно реагировать?

В Москву из Новосибирска Ольга Заец приехала на несколько дней провести время с внуком и погулять по весенней столице. Однако планы пришлось резко менять - в дело совсем некстати вдруг вмешалась магнитная буря. Ее приближение женщина ощутила уже накануне.

"Вдруг неожиданно отчего начинает болеть голова. Естественно, я как человек не очень молодой начинаю мерить давление. Но оно нормальное. Голова болит, бывает - даже подташнивает. Потом день-два, и я узнаю, что это магнитная буря", - рассказывает она.

Совпадение или нет, но примерно за тот же срок - не более 3 дней - предсказывать магнитные бури могут и астрономы. С помощью космических спутников они фиксируют очередную вспышку на Солнце и определяют, направляется ли сформировавшееся из-за нее облако протонов в сторону Земли или нет.

"От Солнца и во все стороны и в обычных условиях распространяются потоки заряженных частиц, так называемый солнечный ветер. Когда эти частицы достигают окрестностей Земли, они вступают во взаимодействие с магнитным полем Земли. Скорость, энергия и плотность этих заряженных частиц может быть настолько высока, что магнитное поле Земли уже сильно возмущается", - объяснил Владимир Трифонов, демонстратор интерактивного пространства "Лунариум" в Московском планетарии.

Влияет ли возмущение магнитного поля Земли на самочувствие человека, ученые спорят давно. Одни уверяют, что это доказанный факт, и приводят в пример данные статистики об увеличении числа инфарктов и инсультов в периоды магнитных бурь. Другие считают такие показатели косвенными, а исследования в этой области неубедительными. Людей с хроническими заболеваниями, однако, врачи предостерегают.

"В период изменения магнитной активности Земли необходимо следить за своим самочувствием. Для этого необходимо отказаться от жареной и жирной пищи, необходимо отказать от употребления алкоголя и табака и следить, чтобы вы строго следовали рекомендациям врачей, которые были даны ранее", - указал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

В геофизической обсерватории "Михнево" Института динамики геосфер РАН - ни единой магнитной детали или розетки, способных влиять на точность измерений. Здесь, в глухом подмосковном лесу, ведут непрерывный мониторинг вариаций геомагнитного поля Земли, изучая его влияние на главный небесный щит - ионосферу.

Бури, способные вызвать помехи на радиочастотах или сбои навигационного оборудования, единичны. В нашем веке ученые фиксировали их лишь несколько раз. Две наиболее сильных тем не менее пришлись на последний год.

"Летом должен наблюдаться максимум солнечной активности. И поэтому значительно увеличилось количество солнечных вспышек. И как следствие геомагнитная активность увеличилась, наблюдаются магнитные бури", - говорит Илья Ряховский, заведующий лабораторией "Литосферно-ионосферные связи" Института динамики геосфер РАН.

Впрочем, ученые спешат успокоить: далеко не каждая из солнечных вспышек влияет на Землю. По прогнозам уже к концу этого года гиперактивность небесного светила начнет ощутимо снижаться, а с 2027 года начнется период низкой солнечной активности.