Иностранные лидеры прибывают в Москву для участия в мероприятиях по случаю юбилея Победы

Москва в эти дни - центр мировой политики. Для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в российскую столицу прибывают иностранные лидеры.

Первым в аэропорту приземлился самолет президента Венесуэлы - у Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с Николасом Мадуро. По итогам российско-венесуэльских переговоров намечено подписание соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Всего же у президента России будет более 15 двусторонних встреч с лидерами государств. К этому часу в Москву прибыли главы Кубы и Монголии. К вечеру в российской столице встретят также председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии, лидеров ряда африканских государств, а также гендиректора ШОС и президента Нового банка развития БРИКС.

Дипломатическим скандалом может обернуться решение властей Литвы и Латвии, которые запретили пролёт над своей территорией самолёту президента Сербии Александра Вучича. Который, несмотря на это, уже вылетел в Москву.