Хроники времен Великой Отечественной покажут в "Карте Победы"

Новый проект, посвященный событиям Великой Отечественной, - "Карта Победы". Интерактивный ресурс, где представлены уникальные хроники Госфильмофонда, начинает работу в преддверии 9 мая.

Как рассказали на пресс-конференции, на сайте можно увидеть документальные ленты, редкую фотохронику, но главное - это карта, на которой отмечены места, где конкретно был снят тот или иной материал в военные годы. У пользователей сайта есть возможность дополнить информацию событиями из истории своей семьи.