Кремль объяснил, зачем ограничили мобильный интернет в Москве

Россиян просят с пониманием отнестись к ограничениям в работе мобильного интернета — они наблюдаются в связи с мероприятиями, посвященными 80-летию Победы. Об этом рассказал в среду, 7 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что "на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10-го числа включительно — ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета".

Дмитрий Песков призвал "учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем". Говоря о возможных сроках снятия ограничений, он отметил, что это "будет производиться по мере необходимости", сообщает "Интерфакс".

Ранее операторы сотовой связи и интернета, а также некоторые кредитно-финансовые организации и транспортные компании предупредили россиян о возможных проблемах с оказанием услуг. Они пояснили, что это связано с ограничением работы мобильного интернета.

Российские власти еще до начала специальной военной операции подчеркивали, что обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью. При этом отмечалась особая заинтересованность в стабильности и защищенности Рунета.