Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1

Московский городской вокзал "Москва-Сити" МЦД-1 заработает до конца года.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Южный вестибюль готов на 85%, на первой и второй платформах сейчас идут отделочные и пусконаладочные работы. Специалисты проводят монтаж инженерных систем.

"Внимание к маломобильным пассажирам, удобство пересадок и современные инженерные решения — приоритеты проекта", - отметил мэр.

Как ожидается, вокзал станет частью большого хаба, объединяющего четыре станции рельсового каркаса: МЦК, МЦД-1, МЦД-4, метро, а также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево. Он улучшит связанность районов Пресненский, Хорошёвский, Дорогомилово, Хорошёво-Мневники, Филевский Парк.

Собянин: Москва-Сити МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом