Ватикан завершает приготовления к конклаву для выбора папы римского

В соборе Святого Петра в Ватикане в среду, 7 мая, проходит торжественная месса. Она предваряет выборы нового папы римского — это сделают кардиналы Римско-католической церкви во время конклава, который откроется уже вечером 7 мая.

Богослужение в соборе Святого Петра началось с прохода кардиналов через центральный неф базилики, сообщает РИА Новости.

По завершении мессы запланировано проведение обеда, а затем 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца.

Оттуда кардиналов проведут в Сикстинскую капеллу. Дав присягу, они уединятся для избрания нового понтифика. За пределами капеллы о результатах голосования традиционно сообщит дым из трубы. Если он будет белого цвета, значит, участникам конклава удалось выбрать папу римского. Черный дым будет означать провал первой попытки и необходимость повторного голосования.

Ранее сообщалось, что новым папой римским может стать "азиатский Франциск". Такое прозвище получил кардинал Луис Антонио Тагле с Филиппин, которого роднит с покойным понтификом Франциском близость к малоимущим и либеральная позиция по отношению к матерям-одиночкам и разведенным.

Между тем Corriere della Sera утверждает, что государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин может рассчитывать как минимум на 50 голосов из 89, необходимых для победы на голосовании за нового папу римского в первом туре конклава.