Песков опроверг слухи про удар "Орешником" по Киеву на 9 мая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался подтверждать слухи о том, что ВС России якобы получили команду ударить по Киеву новейшими ракетами "Орешник", если украинские боевики откажутся соблюдать перемирие ко Дню Победы.

В интернете появились слухи о том, что в Министерство обороны России поступило указание определить цели для удара "Орешником". Наряду с этим источники утверждали, что ответ на провокации ВСУ будет серьезным и может затронуть непосредственно украинскую столицу.

Однако официальный представитель Кремля заявил, что "в данном случае нечего комментировать". Позиция Москвы относительно перемирия, которое предлагается установить 8-10 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, уже всем хорошо известна.

В том, что касается действий российских военных, "все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", подчеркнул Песков. Он также заверил, что ВС России и компетентные службы предпринимают все меры к тому, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил западным странам провести эксперимент — дуэль с участием "Орешника". Для этого желающие проверить новинку нашего ОПК "пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар".

При этом МИД России подчеркивал, что боевое испытание в спецоперации новейшего комплекса "Орешник" — это четкий сигнал Западу с требованием прекратить снабжать Киев вооружениям и поощрять его к новым военным авантюрам.