Эвелина Бледанс увозит особенного сына из России

Эвелина Бледанс старается все свободное время уделять 13-летнему сыну Семену. Наследник актрисы растет особенным, "солнечным" ребенком. Однако Эвелина пытается его развивать во всех направлениях. А еще артистка частенько берет его с собой в командировки и экспедиции. Так, в новом интервью она сообщила, что в скором времени они полетят в Таиланд.

"На майские праздники у меня должны быть съемки в сериале на острове Пхукет, поэтому я надеюсь объединить работу и Семин отдых в одну упаковочку. Утром и вечером мы вместе с Семой купаемся, фрукты, овощи, рыба, креветки, соки, кокосы - прекрасно", - поделилась планами Эвелина.

Летом актриса хотела бы поехать с сыном в Крым. Бледанс похвасталась, что не страдает от последствий переходного возраста наследника. По словам артистки, у него его вообще нет.

"Мы с ним настолько друг друга хорошо знаем, что можно все регулировать и гармонизировать. Когда родился Семен, на моем пути попался волшебный гомеопат. Конечно, параллельно мы ходили к остеопату, на массаж. Но шесть лет я ходила в гомеопатическую аптеку и давала сыну гомеопатические шарики, считаю, что таким образом ребенка гармонизировали, он стал стрессоустойчивым. Сейчас Семен ходит на скалолазание и ему очень нравится, что для меня вообще неожиданно. Семен стал больше времени проводить с отцом, чему я рада", - рассказала Эвелина Teleprogramma.pro.

Ранее актриса говорила, что Семен обучается ручному массажу. По мнению Эвелины, таким образом он постепенно готовится к взрослой жизни. "Артисты артистами, но должно быть какое-то ремесло и в руках. Это то, чем сын всегда сможет в будущем заработать себе на хлеб", - отметила актриса.