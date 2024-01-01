Переговоры о возвращении из Сумской области жителей Курской области проходят очень тяжело. Об этом рассказала в среду, 7 мая, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен поделилась подробностями возвращения домой курян, против их воли перемещенных на Украину. Россиян вывезли украинские националисты, которые вторглись в Курскую область.

Обмен пленными проводился на границе Украины и Беларуси. Москалькова рассказала, что "были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся в заложниках жителей Курской области".

Уполномоченный по правам человека уточнила, что Киев не отказывается возвращать курских жителей, однако конкретную дату не обозначает, сообщает ТАСС.

В марте удалось вернуть домой 33 жителей Курской области, которых силком угнали на Украину националисты ВСУ. Освобожденные куряне рассказали, что их держали в старом госпитале на территории Сумской области, не разрешали смотреть новости и включали только фильмы.

Боевики ВСУ стали виновниками гибели сотен мирных жителей Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что с августа 2024 года в Курской области от действий Вооруженных сил Украины был причинен ущерб здоровью 791 человека, из них 288 погибли.