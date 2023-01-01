В России впервые вручили новую награду "За штурм"

В Московской области состоялось первое в Вооруженных Силах Российской Федерации вручение нагрудного квалификационного знака "За штурм". Об этом в среду, 7 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, такой знак вручается за участие в наступательных действиях. Он указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов.

Представитель Главного командования Сухопутных войск ВС России вручил более 200 знаков "За штурм" непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий спецоперации.

Весной 2023 года российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин своим указом учредил медаль "За храбрость". Она предназначается для награждения тех, кто проявил мужество в бою или при поддержании мира и безопасности.

Тем временем в Государственной думе саркастично предложили учредить награду для релокантов-предателей — медаль имени Джо Байдена. Депутат Михаил Шеремет заявил, что нужно посвятить эту медаль "горе-злоумышленнику" и представлять к ней "всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию".