Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Гражданам могут грозить штрафы вплоть до 50 тысяч рублей, а юрлицам - административное приостановление деятельности до 90 суток.

"В соответствии с решением оперативного штаба Москвы в столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Разъясняем, что несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность", - сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, согласно статье 271 УК России нарушителю правил использования воздушного пространства России может грозить лишение свободы.

Россиян также призвали воздержаться от запуска пиротехнических изделий.