Аглая Шиловская готовится стать матерью

Аглая Шиловская считается одной из самых закрытых актрис. Она почти не дает интервью, крайне редко посещает светские мероприятия. Однако в преддверии премьеры многосерийного фильма "Спасение капитана Максимова" артистка, сыгравшая там главную женскую роль, сделала исключение. Так, Аглая призналась, что у нее нет каких-то заоблачных актерских амбиций.

"Амбиции мои сейчас направлены исключительно на желание стать мамой. Я к этому пришла осознанно. Я наигралась, навелась передач, напелась, и сейчас уже понимаю, что мое творческое возбуждение направлено только в сторону семьи, быта", - сообщила Шиловская.

При этом актриса отметила, что не намерена бросать профессию, но и отказываться от декрета из-за работы тоже не собирается. Аглая сказала, что благодаря любимому мужчине ей не нужно сразу после родов бежать сниматься. Шиловская подчеркнула, что она сейчас "абсолютная женщина, мать и жена", передает "Теленеделя".

Также в интервью Аглая призналась, что как-то особенно не готовится к материнству. Например, к специализированной литературе она относится скептически.

"Считаю, что хорошая мама — очень абстрактное выражение, у всех по-разному хорошие мамы, главное — быть внимательным к ребенку и всегда с ним разговаривать, быть в него включенным и смотреть, что лучше для него, а не для тебя. Мне кажется, это главный залог успеха", - заключила Шиловская.