Минфин оценил дефицит бюджета в январе-апреле

Федеральный бюджет России в январе-апреле 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,225 триллиона рублей, или 1,5% ВВП. Такие цифры приводит в среду, 7 мая, российское Министерство финансов.

Ведомство связывает такой уровень дефицита бюджета с опережающим финансированием расходов в январе, а также со снижением поступлений нефтегазовых доходов.

При этом Минфин уверяет, что это не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, сообщает "Интерфакс".

В марте глава кабмина Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, рассказал, что в условиях санкций российская экономика продолжает развиваться: растет ВВП, увеличиваются реальные доходы граждан.

При этом президент России Владимир Путин расширил полномочия федерального правительства при исполнении бюджета в 2025 году. Ему разрешили увеличивать расходную часть на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов без внесения корректив в закон о федеральном бюджете.