Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Тем временем их коллеги из группы "Север" и "Днепр" нанесли поражение врагу, а подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Кроме того, улучшили положение по переднему краю бойцы "Центра". Группа "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, следует из свежей сводки.

Ранее 205 российских бойцов вернулись домой. Столько же военнослужащих ВСУ - на Украину. Они провели в плену кто три месяца, кто восемь, кто больше года. О том, что в их судьбах все кардинально изменится, а жизнь начнется заново, узнали буквально за три часа до освобождения.

Посреднические усилия по возвращению российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Министерства обороны.