Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы

В Москву продолжают прибывать лидеры иностранных государств для участия в праздновании Дня Победы. Первыми в Россию прилетели президенты Кубы и Венесуэлы. Сегодня в российской столице встречали президентов Монголии и республики Конго. В ближайшие часы ожидается прилет председателя КНР Си Цзиньпина. 9 мая на параде в честь 80-летия Победы будут присутствовать лидеры 29 стран. Владимир Путин сегодня начал серию двусторонних встреч с зарубежными гостями. В Кремле прошли переговоры российского президента с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

День Победы в Москве намерены отпраздновать лидеры почти трёх десятков стран, и они уже начали прибывать в российскую столицу. На этих кадрах в правительственном терминале "Внуково - 2" встречают президента Монголии. А вот борт №1 главы Республики Куба. У трапа красная дорожка, почетный караул - каждого лидера в нашей стране встречают как дорогого гостя. Впрочем, за официальной частью обычно следуют дружеские рукопожатия.

Это кадры прилеты президента Венесуэлы. Он прилетел ещё ночью, а во второй половине дня кортеж Николаса Мадуро въехал в Кремль. Можно заметить, что напротив Большого кремлевского дворца разместили георгиевскую ленту, а центральный вход украшают флагом государства, чей лидер прибыл на переговоры с президентом России. Владимир Путин и Николас Мадуро последний раз встречались в Казани на саммите БРИКС осенью прошлого года.

День Победы над фашизмом в Каракасе отмечают каждый год. А к 80-й годовщине по распоряжению Мадуро в столице Венесуэлы возводят бронзовый памятник высотой 12 метров с Вечным огнем.

"Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы с вами встречались на полях БРИКС в Казани, но я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной. Для России, для российского народа это особый день – победа над нацизмом", - сказал Путин. "Я бы хотел передать от лица народа Венесуэлы - наши чувства восхищения. В связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Благодаря великой победе Красной армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам - погибло 27 миллионов человек - удалось спасти Европу и всё человечество", - отметил Мадуро.

Венесуэла - стратегический партнер и союзник России. Наша страна экспортирует в Боливарианскую республику удобрения, пшеницу.

И это только начало настоящего дипломатического марафона, который проведет Владимир Путин. На этих кадрах встреча самолета, на котором прибыл президент Конго. Сегодня же ожидается прибытие лидеров Китая и Бразилии. Самолёт президента Сербии Александра Вучича, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку. А до этого Латвия и Литва отказались пропускать сербский борт через своё воздушное пространство. Вучич изменил маршрут, но не планы посетить российскую столицу. Твердо намерен прилететь в Москву и премьер Словакии.