По всей России проходят мероприятия к 80-летию Победы

Эта песня родилась непосредственно в День Победы. Поэт и военный корреспондент Цезарь Солодарь, автор этих строк, присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. Под впечатлением от исторического события и появились эта песня, которую спустя восемь десятилетий продолжают петь.

"Чувство гордости за предков. И у меня прадеды воевали оба. И в партизанах некоторая родня была. Они победили, нам остается их только восхвалять. И помнить, конечно же", - говорит Семён Крылов, студент Московского театрального колледжа имени Л.А. Филатова.

В эти предпраздничные дни на улицах Москвы крутят пластинки с послевоенными песнями. На фестивальных площадках - мастер-классы для детей. Здесь можно сделать стилизацию фронтового письма - треугольника и написать добрые слова ветеранам.

Поклонная гора. Цветы павшим героям к Вечному огню. И напутствия перед стартом автопробега "Офицеры России - дорогами памяти".

"Автопробег проходим по местам боевой славы. В автопробеге участвуют более 160 машин. И в экипажах этих машин сегодня участвуют внуки и правнуки тех дедов, которые водрузили знамя Победы над логовом фашизма. А сегодня они уже участники или ветераны специальной военной операции, которые сражались или сражаются уже с укрофашизмом", - отметил Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России.

Конечная точка автопробега - музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Петрищево, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой.

Цветущий и поющий яркий май, который принес Победу. Под звуки "Майского вальса" перед главным зданием "Музея Победы" сотни человек встали в пары. Такой красивый и трогательный флешмоб проходит в столице уже больше 10 лет.

А это уже ВДНХ. Здесь в историческом парке "Россия - моя история" открылась патриотическая книжная ярмарка "Наши герои". На прилавках - современные произведения и уже проверенные временем книги о героях. Среди авторов - поэты и прозаики спецоперации. На встречи с читателями они приедут прямо с фронта.

С начала мая по всей стране - герои "Бессмертного полка" на экранах, медиафасадах, в соцсетях, автомобилях и даже на одежде.

"В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в новых форматах. Можно нанести портреты героев на футболки. Можно повесить на машину. Для того, чтобы 9 мая, в этот легендарный праздник наши герои были с нами", - сказала Ольга Кабо, заслуженная артистка России.

Ольга Кабо и ее сын Витя с гордостью носят портрет двоюродного дедушки актрисы. За каждой фотографией - история семьи, слезы и гордость. Около двух с половиной тысяч жителей Белгородской области смогли принять участие в новом формате акции "Бессмертный полк" - люди ежедневно присылали фотографии своих героев, и теперь в школах, вузах, предприятиях и музеях появились "Стены памяти". Альтернативный вариант традиционному шествию поддержали во многих регионах.

Акцию "Бессмертный полк" поддержали танкисты в зоне специальной военной операции, на броне разместили портреты своих героев. А это полковник Федор Зинченко. Он был командиром той самой штурмовой группы, которая в мае 45-го прорвалась в Рейхстаг и подняла знамя Победы. Этот момент стал символом окончания войны. Подвигом прадеда гордится и вдохновляется его правнук.

"Здесь у меня на броне мой прадед Зинченко Федор Матвеевич, Герой Советского Союза. Я верил, что он будет со мной, будет помогать, оберегать", - говорит Станислав Соколов.

А на подъездах к Волгограду сегодня снова временно поменяли дорожные знаки. В Дни празднования Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне город - герой снова стал Сталинградом.