Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой Чечни.

"Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах в зоне СВО. По словам главы Чечни, с начала спецоперации из Чечни в зону СВО отправились более 55 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев.

Со своей стороны Путин отметил, что бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации.