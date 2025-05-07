Новый канцлер Германии потребовал от Европы нарастить расходы на оборону

Европейскому союзу надо постепенно ликвидировать пробелы в военном потенциале. Для этого страны ЕС должны увеличить расходы на оборону. С таким призывом выступил новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Париж.

С трудом избранный накануне бундестагом германский канцлер выступил с таким заявлением во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит в Париж стал для Мерца первой зарубежной поездкой в новом качестве, передает Reuters.

Мерц добавил, что только таким образом страны ЕС смогут продолжить коллективную поддержку Украины. Новый канцлер ФРГ ранее сообщил о своем намерении созвониться 8 мая с американским президентом Дональдом Трампом.