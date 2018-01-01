Появились новости о свадьбе 72-летней Елены Степаненко. Выйдет замуж в США?

Елены Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке больше 30 лет, а потом грянул громкий развод. Супруги делили нажитые за годы брака квартиры, дома, машины, антиквариат. В ноябре 2018-го их отношения были официально закончены. Но юморист долго в холостяках не просидел, и меньше через год повел под венец свою помощницу Татьяну Брухунову. Степаненко же улетела в США и о ее жизни мало что известно.

Но появилась информация, что Елена Григорьевна может выйти замуж за иностранца. В Нью-Йорке у юмористки есть все шансы найти мужа, ведь Степаненко состоятельная, свободная и выглядит значительно моложе своего возраста.

"Ей 72 года, и в России считается, что в этом возрасте пора забыть о личной жизни, надо заниматься детьми и внуками, но человек и в эти годы может устроить свое счастье", — сообщила в беседе с NEWS.Ru эмигрантка из России, эксперт по отношениям Марина.

Жительница Нью-Йорка уверена, если Елена Григорьевна захочет, то с легкостью найдет подходящего спутника жизни. В США много пожилых людей, ведущих активный образ жизни, пенсия для них возможность открыть для себя что-то новое, в том числе и любовь.