Песков объяснил, почему Россия не хочет возрождения G8

Формат "Большой восьмерки" (G8) больше не представляет интереса для России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону. На это указал в среду, 7 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался о заявлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа касательно возможности возрождения G8.

Как отметил Дмитрий Песков, "формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным", сообщает РИА Новости.

Ранее скептически высказывался в адрес G7, вновь примкнуть к которой России предлагал Трамп, российский лидер Владимир Путин. Он поинтересовался, почему, собственно, эта "Семерка" — большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого". В качестве примера Путин приводил успехи и достижения БРИКС.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выстраивала свои внешнеполитические планы и без G7, не учитывая возможное участие в этом формате, и никого ни о чем не просила.