Самолет президента Сербии ждет разрешения на вылет после вынужденной посадки в Баку

Борт президента Сербии Александром Вучичем ждет разрешения на вылет из Баку. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Азербайджана на пути в Москву.

Вучич направляется в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы 9 мая. По данным сербского портала Informer, посадка в Баку была совершена из-за активности средств ПВО в российском воздушном пространстве.

Накануне стало известно, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который планирует посетить парад Победы. Тем не менее, в посольстве Сербии подтвердили, что визит Вучича в Москву на 9 Мая в силе. Запланирована личная встреча сербского лидера с президентом России Владимиром Путиным.