Конфликт Индии и Пакистана может лишить россиян лекарств и чая

Военный конфликт, разразившийся между Индией и Пакистаном, грозит нарушением торговых цепочек с участием этих государств. Это может повлиять и на Россию, которая ежегодно получала товары примерно на 5 миллиардов долларов из обеих стран.

Как отмечает РИА Новости, в 2024 году стоимость импорта в Россию из Индии составляла 4,92 миллиарда долларов, еще 68,6 миллиона долларов приходилось на поставки различных товаров из Пакистана.

В частности, из Индии в Россию везут вычислительные машины, лекарства, смартфоны, чай, рис. Пакистан поставляет в нашу страну изделия из кожи, одежду и аксессуары, приборы для медицины и ветеринарии, ткани из хлопка, рис и цитрусовые.

Тем временем конфликт между Нью-Дели и Исламабадом нарастает, с обеих сторон уже есть десятки погибших и раненых. Стороны обменялись ракетными ударами. Индийская армия объявила о проведении операции возмездия "Синдур", а поводом для этого стали нападения боевиков на туристов в спорном регионе Джамму и Кашмир.

Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы Индия и Пакистан сели за стол и договорились миром. Некоторые силы заинтересованы в обострении отношений между странами, но мы этого не допустим, подчеркнул парламентарий.