Сердюков примчался в Дубай к оставившей его Бородиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков расстались на прошлой неделе. Блогер из-за съемок в новом проекте отправился в Азию, а телеведущая с дочками улетела в Дубай. Но разлука была недолгой.



Жених телезвезды завершил все свои дела и скорее рванул к любимой. 7 мая Ксения и Николай воссоединились. Сердюков устроил любимой сюрприз, он прилетел без предупреждения и пришел рано утром в отель.

"Ну что может быть лучше, чем такой сюрприз в 5 утра! Мы за год ни разу так надолго не разлучались, но Коля уехал на проект, а я с девочками на каникулы, и вот снова наклейки приклеились", — рассказала о воссоединении ведущая.

Ксения и Николай специально для поклонников сняли романтичное видео, как они идут навстречу друг другу, а оказавшись рядом целуются. Ролик снят на две камеры — одна показывает Сердюкова, вторая — Бородину.

Напомним, свадьба блогера и телеведущей запланирована на грядущее лето. Ксения поделилась, что сменит за банкет три наряда, а для жениха она заказала два костюма. Гостям Бородина также выдвинула жесткие требования — никаких платьев в горошек, все строго в определенных тонах.