Эстония решила помешать празднованию 9 мая в Москве

Эстония отказывается каким-либо образом поддерживать проведение празднования 9 мая в Москве. Продемонстрировать свое нежелание власти в Таллине решили, закрыв воздушное пространство страны для полетов в российскую столицу.

Как заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено. Таллин уже запретил перелет в Москву или обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии, пишет ERR.

Эстонские власти также сообщили, что разрешение на полеты не будет выдаваться или будет приостановлено. Ранее стало известно, что Литва и Латвия запретили перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию. Свое решение они объяснили некими "дипломатическими обстоятельствами".