Стало известно, почему Аллегрова на самом деле отказалась от концертов: "Время старческих изменений"

Певица Ирина Аллегрова фактически завершила карьеру. Артистка уже несколько лет не дает частных концертов и отказывается от гастролей. Она появляется только на крупных праздничных мероприятиях или музыкальных фестивалях, где исполнив одну-две композиции уходит со сцены.

Артистка отказывается общаться с прессой. Аллегрова запрещает журналистам снимать ее на видео и задавать вопросы. Поведение исполнительницы хита "Угонщица" объяснил геронтолог Юрий Конев.

По его словам, Ирина Александровна отказывается от сцены и публичных выходов из-за возраста. Артистке все-таки уже 73 года.

"Человек стареет неизбежно. Все больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик", — заявил специалист.

Геронтолог считает поведение Аллегровой нормальным и даже правильным. Мало кто может добровольно отказаться от внимания публики, в погоне за вечной молодостью и славой некоторые артисты перестают быть собой.

"Редко кому удается трезво оценивать свое состояние. Некоторые пытаются обмануть время. Аллегрова трезво оценила ситуацию и сделала правильные выводы для себя", — подчеркнул врач в беседе с изданием "Абзац".