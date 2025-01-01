Орбан резко ответил главе Ерокомиссии на планы приема Украины в ЕС

План Урсулы фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в Еропейский союз вызвали резкую реакцию премьер-министра Венгрии. Виктор Орбан ответил главе Еврокомиссии в социальной сети Х.

Как написал венгерский политик, новые планы фон дер Ляйен таковы: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Это позор, заключил Орбан.

Как ранее стало известно, Урсула фон дер Ляйен назвала ускорение процесса вступления Украины в Евросоюз самой надежной гарантией безопасности. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы открыть "первый кластер переговоров о присоединении", а все остальные пообещала открыть в 2025 году.