Седая борода и печальный взгляд: вот как сейчас выглядит Валерий Николаев

Несколько лет назад звезда сериала "День рождения Буржуя" крупно оскандалилась. Валерий Николаев после ДТП в столице был отправлен в спецприемник, где провел 15 суток.

С тех пор артист изменился. Он стал избегать публичных мероприятий, из-за того, что СМИ больше не публиковали громкие новости о Николаеве, многие считали, что он пропал и с экранов.

Но на самом деле у Николаева жизнь наладилась. Он продолжает сниматься, у артиста есть молодая жена, которая родила ему сына.

Как сейчас выглядит Валерий Николаев, показала актриса Ольга Кабо. Она опубликовала в соцсетях фото с коллегой. В кадре артист улыбается и приобнимает Ольгу. Николаев прекрасно выглядит, хоть и отрастил седую бороду. Правда, поклонники заметили, что взгляд у Валерия печальный.

"Валерочка! Благодарю за встречу на моей программе "Мой район. Место встречи". Получилась прекрасная беседа", – написала Кабо под фото.