Вэнс объявил об отказе США от идеи 30-дневного перемирия на Украине

Прямые контакты Москвы и Киева должны стать следующим крупным шагом на переговорах по Украине. Так считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, в США считают, что Россия слишком много запрашивает на переговорах по Украине. В то же время, в Вашингтоне не думают, что Москва не заинтересована в мире.

Вице-президент также подчеркнул, что США намерены отказаться от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине, так как России она не нравится. Вместо этого Вашингтон сконцентрируется на вопросах долгосрочного урегулирования, приводит слова Вэнса Reuters.